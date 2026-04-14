El Estradense salva su primera final y se mete de lleno en la pelea

La victoria por 0-1 lograda ante el Montañeros ha permitido al Estradense salvar su primera final en la lucha por meterse en el play-off de ascenso a Segunda RFEF. Estos puntos los han situado séptimos, a dos puntos del Villalbés, último equipo en puestos de privilegio. A falta de cuatro jornadas, los de Manuti dependen de sí mismos para escalar esas dos posiciones, aunque el técnico apunta a dos partidos claves. El primero será el próximo fin de semana, cuando reciban al Somozas, un rival que está en puestos de play-off. De los cuatro partidos que les quedan, tres serán como locales y el cuarto será una complicada salida al campo de un Compostela que puede estar jugándose el título. «Este es el momento», sentenció un Manuti que sigue colocando el play-off en los 50 o 51 puntos. «Con tantos equipos con opciones y enfrentamientos directos, todavía puede pasar de todo. Creo que será un final de liga muy bonito para los aficionados», afirmó.