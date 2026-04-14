«Mi ciclo está terminado»

La decisión llevaba tiempo tomada. Solo quedaba un importante detalle para poder anunciarla, que el Disiclín Lalín lograse certificar de manera matemática su permanencia en Nacional una temporada más, algo que costó conseguir más de lo esperado. La victoria ante el Teucro del pasado domingo, acabó con esa agonía final y también con una tensa espera que su entrenador, Pablo Cacheda, venía prolongando. «No voy a seguir el año que viene», nos suelta sin tapujos desde el otro lado del teléfono. Tras ocho temporadas, con un histórico ascenso a Plata incluido, el entrenador abandona su casa en una decisión meditada que considera necesaria, tanto para él como para el club. «Llevaba semanas esperando poder anunciar esto. Es un alivio poder hacerlo al fin y que todos se enteren al mismo tiempo».

«Mi ciclo como entrenador del primer equipo está terminado», explica. «Hace cuatro años me comprometí a seguir con la actual directiva y me puse a su diposición para lo que necesitasen. Ahora, esa directiva acaba su ciclo y yo el mío», añadió el tiempo que admitió su desgaste después de tantos años en el Lalín Arena. «Esta temporada fue muy compleja. Creo que me costó que mi mensaje le llegase a los jugadores. Llegados a este punto, creo que esta es la mejor decisión para el equipo. Es necesario que venga otro referente., alguien que venga con indicaciones nuevas y que saque al equipo de esa zona de confort en la que ya estaba conmigo», valoró. «Si sigo, creo que sería negativo. Es mejor dar un paso a un lado porque no quiero perjudicar al Balonmán Lalín. Eso no quiere decir que cierre para siempre esta puerta. Esta es mi casa y mi club y lo seguirá siendo siempre».

Cacheda apunta que su marcha no se debe a ofertas de otros equipos e incluso no descartó la opción de tomarse un año sabático tras el nacimiento de su hija. «Ya veremos lo que pasa en el futuro pero no tengo nada hecho. Mi situación familiar cambió y ahora mismo no estoy pensando en el balonmano. A lo mejor me toca animar al equipo desde la grada».

Cacheda se marcha deseando lo mejor al Balonmán Lalín y también a quién se haga cargo del equipo. El entrenador dezano considera que la salud de la entidad es buena, tanto en la base como en el equipo de Nacional. En este sentido, valora positivamente el trabajo realizado en los años que estuvo en el club, recordando los campeonatos nacionales disputados por la cantera y los logros del primer equipo.

«Llegué al club hace diez años, primero como ayudante de Diogo. En la segunda temporada ya comencé a entrenar algún equipo de base y ayudaba al primer equipo», recordó. Ahí fue cuando le llegó la oportunidad de convertirse en entrenador del Disiclín Lalín y no la desaprovechó. «Fue una época convulsa. La verdad es que no era la mejor situación. El equipo tenía el objetivo de meterse en la fase de ascenso pero no lo logró. Después de una derrota el Carballo ante el Xiria, Milucho fue destituido y me quedé yo al frente. Lo hice con mucha ilusión y con mucho orgullo, aunque no tenía mucha experiencia como entrenador».

Su llegada al banquillo supuso un antes y un después en un club que encontró el referente que buscaba en el banquillo tras años de inestabilidad y cambios constantes. Poco después el Balonmán Lalín logró el sueño de ascender a División de Plata, categoría en la que solo aguantó una temporada. Cacheda valoró esa experiencia, aunque su mejor recuerdo fue la fase de ascenso que organizaron en Lalín, a pesar de que no se logró volver a Plata. «Es uno de mis mejores recuerdos a nivel deportivo, tanto como entrenador como jugador. Recuerdo el ambientazo que hubo en Lalín para esa fase. La gente se volcó a tope. Fue algo que disfruté mucho».

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Esos éxitos tuvieron su contraste en las últimas cuatro temporadas, en la que tocó sufrir en la zona media de Nacional. «Fuimos perdiendo efectivos porque coincidieron varias retiradas con algunas bajas por lesiones importantes. Eso nos obligó a hacer un relevo forzado y más rápido de lo ideal. En equipos de cantera con el nuestro es algo que pasa a veces. Fue bonito y un orgullo trabajar con estos chicos desde pequeños hasta ahora que llegaron al primer equipo».