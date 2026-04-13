Fútbol
Ricardo Terceiro presenta libro sobre la historia del Estradense
Redacción
El exdirectivo del Club Deportivo Estradense Ricardo Terceiro ha anunciado que el miércoles día 22 de abril realizará la presentación de un libro en que recopilan los cien años de historia del club rojillo. Esta presentación tendrá lugar a partir de las 20.00 horas en las instalaciones del MOME de A Estrada.
Cabe recordar que no es la primera vez que Ricardo Terceiro publica un libro sobre el Estradense, ya que en 2017 salió la venta «A Baiuca, a implicación dun pobo», en el que narraba la historia del desaparecido campo de fútbol del club rojillo. A partir de ahí, se puso a preparar un libro con motivo del centenario del club, recopilando historias que en ocasiones iba compartiendo en las redes sociales. «Pensamos que mellor sería plasmalo en papel para que as xeracións futuras tiveran o seu propio Codice Calixtino deste camiño de cen anos», manifestó en sus redes.
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