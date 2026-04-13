El Lalín gana al Val de Narón y se queda un paso del título

El Lalín tendrá que esperar para sentenciar de manera matemática el título de campeón de la Preferente Norte y el ascenso a Tercera División. Los de Dani Méndez tenían ayer la primera oportunidad de cantar el alirón. Para ello tenían que darse varios factores. Los rojinegros cumplieron con el único que podían controlar, venciendo al Val de Narón en el Manuel Anxo Cortizo. Sin embargo, no hubo derrota del Negreira ni empate del Betanzos, por lo que el Lalín debe aguardar al menos hasta el próximo fin de semana.

Con doce puntos de ventaja sobre el Negreira a falta de cinco jornadas para que finalice la competición, los rojinegros viajarán al campo del Dumbría sabiendo que esta vez solo dependerán de sí mismos para convertirse en campeones.

El equipo lalinense recibía a un rival que marcha penúltimo pero que apura sus opciones de mantenerse en la categoría. Dani Méndez había reclamado intensidad a sus jugadores a pesar de la diferencia de posición en la tabla y estos respondieron desde el comienzo. Lois fue el encargado de abrir el marcador al poco de empezar, una cuenta que amplió el goleador Eloy y que redondeó Manu Vilariño para colocar el 3-0 cuando el encuentro llegaba al descanso.Ya en la segunda parte, Brais Prieto anotaba el cuarto tanto para acabar 4-1.

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De esta manera el Lalín sentenció una victoria que los dejó con mucho más que pie y medio en Tercera.