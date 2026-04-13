Fútbol / Tercera Federación
Importante victoria del Estradense
Se acerca a los puestos de play off de ascenso tras derrotar al Montañeros
Área 11
El Estradense vence 0 a 1 en campo del Atlético Coruña Montañeros. Un tanto de Pedrosa en la segunda mitad mantiene vivo el sueño de los playoffs.
El Estradense llegaba al Elviña Grande para enfrentarse al Atlético Coruña Montañeros en un duelo directo en la lucha por los playoffs. Ambos equipos necesitaban los tres puntos para no descolgarse de la lucha.
Los dos equipos salieron con todo en busca del gol, pero durante los primeros 45 ninguno lograría estar fino de cara puerta y, además, ambas zagas defensivas estuvieron acertadas a la hora de despejar el peligro.
No sería hasta la segunda parte cuando llegaría el primer gol del partido. Sería Pedrosa en el minuto 66 quien lograría abrir el marcador y poner por delante al Estradense.
Después de trabajar tanto en el primer gol, ahora tocaba mantener la ventaja. Los locales empezarían a apretar en busca del tanto del empate, pero Israel lograría frenar todas las acciones ofensivas del Montañeros.
En los minutos finales el héroe del partido Pedrosa sería expulsado, pero pese a estar con un jugador menos, el Estradense lograría mantener la ventaja y llevarse los tres puntos ante un rival directo en la clasificación.
La victoria coloca al Estradense en la pelea por una de las plazas que clasifica para el play off de ascenso. La semana que viene, partido clave ante un Somozas que ocupa la última plaza de fase.
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