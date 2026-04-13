Balonmano / Primera Nacional
El Disiclín Lalín encarrila la permanencia en Pontevedra
Los hombres de Pablo Cacheda se impusieron a un Teucro que fue de más a menos con una gran actuación en la segunda parte
MIGUEL SALGADO REBOREDA
El Teucro perdió en el Pabellón dos Deportes ante el Lalín en una mañana que los azules fueron de más a menos. La primera e igualada parte destacó por su acierto y capacidad de dominar en la pista y en el marcador. La segunda parte, después de que el combinado rojinegro se fuese al descanso con empate en el luminoso, destacó por la falta de gol en la escuadra de Carballeira y el acierto y control de la situación de los hombres de Pablo Cacheda.
Hasta el descanso, el Teucro había sido superior en sensaciones y en juego, llevando la iniciativa durante muchos minutos ante un Lalín que supo aguantar y llegar vivo al intermedio. Ese empate antes del paso por vestuarios acabó siendo un punto de inflexión en el partido.
En la segunda mitad, el conjunto visitante se mostró más firme y efectivo, mientras que los azules fueron perdiendo claridad en ataque y capacidad para sostener el ritmo del encuentro. Los de Pablo Cacheda controlaron mejor la situación en el tramo decisivo y terminaron llevándose una victoria trabajada ante un Teucro que fue claramente de más a menos.
Con este resultado, los locales se quedan en la zona templada de la tabla, mientras que los visitantes dan un paso de gigante para poder sellar la permanencia a la mayor brevedad posible.
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