Fútbol/Primera
El Sporting Estrada visita al Cordeiro y el Agolada viaja a Arcade
Redacción
Sporting Estrada y Agolada afrontan una nueva jornada en Primera Autonómica con urgencias diferentes. Los estradenses visitan hoy a partir de las 17.30 horas el campo del Cordeiro y lo hacen desde una cómoda zona media. Eso les permite afrontar sin presión un duelo contra un rival de la zona alta. En una situación similar en tierra de nadie se encuentra el Arcade, rival de un Agolada que apura sus opciones de mantenerse en la categoría. Los dezanos buscan un triunfo que les permita salir de la última posición y acercarse un poco a la zona de permanencia.
En Segunda, destaca el derbi entre el Lamela y el Silleda que tendrá lugar en Mularedos a las 18.00. Los locales buscan dar un nuevo paso hacia el título y el ascenso. Los segundos quieren poner más tierra de por medio con la zona de descenso.
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