El Lalín, ante su primera bala para ser campeón

El Lalín recibe hoy a partir de las 18.15 horas en el Manuel Anxo Cortizo al Val de Narón en su primera oportunidad de asegurar de manera matemática el título de campeón de la Preferente Norte y el ascenso directo a Tercera. La primera premisa para lograrlo es vencer en su encuentro contra un rival que marcha segundo por la cola y que apura sus opciones de mantenerse en la categoría. La segunda pasa por una derrota del Negreira ante el Dumbría, y la tercera es un empate o una derrota del Betanzos.

«La posibilidad es remota , casi imposible», valoró el entrenador Dani Méndez. «A pesar de eso, a nosotros nos toca hacer los deberes. Si ganamos y no se dan los otros resultados, tendremos una nueva oportunidad el fin de semana que viene en Dumbría», recordó. El entrenador dezano teme que la situación del equipo, con doce puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, lleve a una relajación. «Debemos salir al campo con un ritmo alto y no pensando que vamos a ganar solo por la clasificación», valoró. El Lalín contará con las bajas por lesión de Xocas y Bernárdez.