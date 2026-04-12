El Estradense viaja a Elviña para jugar una final

«Es una final». De esta manera valoró el entrenador del Estradense, Manuel González «Manuti», el partido que hoy disputan a partir de las 12.30 horas en el campo de Elviña ante el Montañeros. A falta de cinco jornadas para que finalice la temporada en Tercera División, los rojillos siguen apurando sus opciones de meterse en el play-off de ascenso, aunque ya sin margen de error. En esta ocasión se enfrentan a un rival directo en un encuentro con valor doble. Los coruñeses marchan séptimos con 43 puntos, por los 41 que tiene un Estradense que es noveno.

«Está claro que el que gane va a salir muy reforzado en la pelea por el play-off. Están en juego tres puntos importantes pero también el gol average particular. Si perdemos sin embargo nuestras opciones van a quedar medio dilapidadas», afirmó Manuti dando énfasis a ese enfoque de final. El entrenador estradense recordó que de las cinco jornadas que les restan, tres de ellas son en casa. En esta situación, vencer en Elviña los dejaría con todo por decidir delante de su afición.

Los de A Estrada no lo tendrán sin embargo fácil ante un rival que está realizando una gran temporada. «Es un equipo con una gran plantilla, con muchos jugadores formados en el Depor. El gran mercado que hay en A Coruña es algo que siempre los beneficia a la hora de crear el equipo», valoró Manuti, quien destacó que el Montañeros es, junto al Estradense y el Gran Peña, uno de los equipos de la Tercera gallega que más quiere tener el balón.

Bajas y altas

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La mala noticia para el partido de hoy es la baja por acumulación de amarillas de Mella, un hombre clave en el esquema del Estradense. La buena es el retorno de Óscar y de Ian una vez cumplidas sus respectivas sanciones por el mismo motivo. Los rojillos cuentan con varios jugadores apercibidos y ya cuentan que las bajas se les irán acumulando en estas jornadas al ir viendo nuevas tarjetas. No tienen sin embargo bajas por lesión una vez recuperados todos sus jugadores tocados.