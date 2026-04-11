El Disiclín Lalín se la juega ante un Teucro en racha

El Disiclín Balonmán Lalín afronta mañana en la pista del Teucro (11.00 horas, Pabellón Municipal de Deportes) una cita determinante en su lucha por asegurar la permanencia. El técnico del conjunto lalinense, Pablo Cacheda destaca el impacto positivo que ha tenido el reciente parón liguero en la plantilla. «Los entrenamientos hasta ahora están siendo buenos y creo que el descanso nos vino bien para un poco salir del día a día y refrescar un poco la cabeza. A ver si somos capaces de plasmarlo en los 60 minutos del partido», señaló el preparador lalinista, que confía en que esa desconexión psicológica se traduzca en una mayor regularidad sobre la pista de Pontevedra.

A pesar de la presión clasificatoria, Cacheda mantiene un discurso de confianza basado en el potencial de sus jugadores, aunque sin obviar la realidad de la tabla. El técnico asegura que «yo soy positivo porque creo que somos capaces de sacar la situación adelante, pero no podemos tampoco mirar para otro lado. Hay que ser conscientes de que la situación es ajustada». Con solo seis puntos en juego y una renta de tres sobre el penúltimo, el técnico advierte de la dificultad que entraña el rival de este domingo: «Son 3 puntos de diferencia con el penúltimo quedando 6 en juego. Ellos además están en una dinámica positiva acumulando victorias. Entonces, no podemos ni despistarnos ni mucho menos relajarnos y necesitamos puntuar sí o sí».

La jornada se presenta como un punto de inflexión debido a los enfrentamientos directos en la zona baja, algo que Cacheda tiene muy presente. «Creo que esta jornada va a ser clave porque además hay un duelo Luceros-Cañiza, que si Luceros consigue la victoria se salva matemáticamente y que si es Cañiza el que gana, también mete en un marrón a Luceros», añadiendo que si el Cañiza no puntúa esta semana «la cosa se pone de otra manera independientemente incluso de lo que hagamos nosotros». Sin embargo, el preparador prefiere centrarse en su propio horario y rendimiento: «Nosotros tenemos que pensar en ganar. Además, jugamos a las 11.00 horas y Cañiza lo hará a partir de las 13.00 horas, vamos a pensar en nuestro trabajo porque dependemos de nosotros mismos y eso es lo más positivo de todo».

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En cuanto al estado de la enfermería, el Disiclín acudirá a la cita con una convocatoria condicionada por diversas ausencias y regresos de última hora. «Son baja Marcos, Brais Candado, Xavi Batán y es duda Pedro, con molestias en un tobillo», confirmó Cacheda, que también celebró la recuperación de efectivos importantes. «Incorporamos a Iago después de su paternidad. También recuperamos a Ferradás que venía de estar unas semanas de baja. A ver si tenemos más o menos una buena convocatoria y podemos ver un buen partido el domingo en Pontevedra», concluyó.