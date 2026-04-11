Carlota Figueiras, un talento precoz para la selección gallega

Con solo ocho años Carlota Figueiras Mosquera es una apasionada del fútbol. Según cuentan sus padres, se pasa el día pegada a una pelota y cuando no está jugando está viendo vídeos de fútbol en internet. En solo unos minutos charlando con ella dos cosas nos quedan claras, que es fan del Madrid y de Cristiano Ronaldo –aunque su referente en el fútbol femenino es la catalana Aitana Bonmatí- y que sus conocimientos de este deporte van mucho más allá de la limitación que marca su edad, pudiendo competir con los de cualquiera. «Le gusta ver partidos antiguos y biografías de jugadores», explican sus padres.

Sin embargo, lo que nos ha hecho querer saber más de Carlota no es su pasión por el fútbol sino su talento con el balón en los pies. Esa calidad ha quedado plasmada en su reciente convocatoria por la Selección Gallega de fútbol sala para disputar el Campeonato de España. Lo hará dentro de la categoría Sub-10, por lo que, a pesar de tener 8 años, compartirá vestuario y se enfrentará a jugadoras de hasta 10 años.

El camino de Carlota comenzó en su etapa como biberón, cuando que sumó a las filas de la Escola Estrada de Fútbol Base, en la que sigue jugando, ahora ya en benjamines. A comienzos de esta temporada, la joven jugadora decidió compaginar el fútbol con el fútbol sala. «El año pasado quiso ir a ver algún partido del A Estrada Futsal porque juega allí un amigo y me dijo que quería probar», explica su padre. Sus actuaciones con el equipo del Coto Ferreiro llamaron pronto la atención de la seleccionadora gallega, quien, a pesar de su edad, decidió convocarla para el primer entrenamiento de preparación del campeonato nacional. Fue el 14 de enero cuando Carlota entró en una preselección de la que fueron cayendo jugadoras con el paso de las semanas. «Decía que no pero estaba muy ilusionada. Cada semana preguntaba si había llegado la convocatoria para el siguiente entrenamiento», explican sus padres. Esas convocatorias siguieron llegando durante 10 semanas de manera regular hasta que finalmente la estradense se convirtió en una de las elegidas para el Nacional. Carlota, que juega como pivote, lucirá con orgullo el número nueve.

La jugadora del A Estrada Futsal admite que el fútbol le gusta más que el fútbol sala, aunque lo más importante para ella es poder jugar. Esta temporada tiene cuatro entrenamientos de lunes a viernes y dos partidos los fines de semana, una sobrecarga en la que su principal preocupación es el día en que tiene que descansar. «En el maletero del coche siempre tenemos que llevar un balón. Nunca se sabe cuándo puede aparecer una oportunidad para jugar. Es una niña que está siempre con la pelota», afirman sus padres.

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Carlota y su familia no tendrán que desplazarse muy lejos, ya que el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA) de Fútbol Sala Sub-10 masculino y femenino se celebra del 15 al 19 de abril en Sanxenxo. Allí Galicia defenderá el título que logró el año pasado.