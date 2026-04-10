El Torneo de Verán del UD A Estrada reúne a 80 equipos

El Unión Deportiva A Estrada ya se prepara para uno de los momentos más especiales de la temporada, la organización de su Torneo de Verán. Esta fiesta del fútbol sala gallego cumple su séptima edición y lo hace de nuevo con un gran poder de convocatoria. En la edición del año pasado reunieron a más de setenta equipos y cerca de un millar de jugadores. Ese es el objetivo a repetir en esta edición, en la que han fijado un tope de 81 equipos que podría llegar a alcanzarse.

El torneo tendrá lugar el fin de semana del 20 y 21 del mes de junio, utilizando para ello las instalaciones del pabellón Coto Ferreiro. La competición contempla todas las categorías, desde biberón a sénior, tanto masculino como femenino. Esta variedad supone un reclamo para muchos clubes., algunos llegdos de puntos lejanos de Galicia, ya que acuden con varios de sus equipos. Los partidos darán comienzo a las ocho de la mañana en cada una de las jornadas, extendiéndose en el caso de las finales hasta cerca de las once de la noche. Todo ello supone un gran esfuerzo a nivel organizativo para el UD A Estrada.

Quinto puesto histórico

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El equipo femenino sénior del UD A Estrada finalizó su temporada en Primera Autonómica y lo hizo firmando el mejor resultado de su historia. Las estradenses acabaron ocupando la quinta posición, a un punto del cuarto. Esto supone une mejoría sobre su mejor posición hasta ahora, un sexto puesto. Además, también fueron el tercer equipo menos goleado de la categoría, algo que valoraron muy positivamente, al igual que el hecho de haber ganado sus dos enfrentamientos en el derbi intercomarcal contra el Rodeiro. El equipo dezano por su parte remató la temporada séptimo. Estradenses y dezanas comienzan ahora la competición de copa.