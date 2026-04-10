Seis jugadores del Rugby Lalín, en el CESA de Cataluña

Cinco jugadores y una jugadora de la base del Rugby Lalín partieron ayer rumbo a Cataluña para disputar el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas M14 Mixto (CESA) con la Selección Galega. Se trata de Ali Alzaanin Busaibis Busso, Rafael Colmenero Morais, María Rivero Aller, Iago Rodríguez Fondevila, Jesús Silva Ferreiroa y Xián Varela Lorenzo. Desde el club se congratulan de una convocatoria tan importante para una cita como la del Nacional y animan a sus jugadores a «disfrutar» de la experiencia en una competición tan exigente como la catalana.