Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
⚽DIRECTO Friburgo-CeltaBajas Laborales PPdeGNetanyahu y HezboláCesáreas acompañadas CunqueiroQuemado botella agua barSenén BarroFillas de Cassandra
instagramlinkedin

Rugby / M14 Mixta

Seis jugadores del Rugby Lalín, en el CESA de Cataluña

Los seis jugadores de la base del Rugby Lalín que juegan el CESA. | CEDIDA

Los seis jugadores de la base del Rugby Lalín que juegan el CESA. | CEDIDA

redacción

Lalín

Cinco jugadores y una jugadora de la base del Rugby Lalín partieron ayer rumbo a Cataluña para disputar el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas M14 Mixto (CESA) con la Selección Galega. Se trata de Ali Alzaanin Busaibis Busso, Rafael Colmenero Morais, María Rivero Aller, Iago Rodríguez Fondevila, Jesús Silva Ferreiroa y Xián Varela Lorenzo. Desde el club se congratulan de una convocatoria tan importante para una cita como la del Nacional y animan a sus jugadores a «disfrutar» de la experiencia en una competición tan exigente como la catalana.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents