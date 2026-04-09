El Torneo da Estrada contará con cinco equipos de Portugal

La Escola Estrada de Fútbol Base presentó ayer el cartel de una nueva edición del Torneo Benxamín Concello de A Estrada, una competición cuya fase final tendrá lugar el día 23 de mayo en el Novo Municipal. La gran noticia de este torneo viene sin embargo de una ausencia. El Real Madrid, habitual cabeza de cartel del torneo estradense, no podrá estar en la edición de este año al no poder cuadrar fechas. A pesar de esa baja, la competición ha logrado confeccionar un torneo de primer nivel.

Según explicó el coordinador de la Escola Estrada, Martín Ferro, el torneo se ha visto condicionado este año por el cierre del aeropuerto de Santiago, que obligará a equipos como el Rayo Vallecano a tener que hacer noche el sábado en A Estrada para volver a la capital en tren al día siguiente. Este factor también condicionó la presencia del Madrid, que solo podía acudir en caso de que se jugase el día 30. No daban sin embargo garantías totales, por lo que desde la escuela decidieron mantener la fecha original y no cambiarla con tan poco margen de tiempo.

Llegados a este punto la organización buscó un reemplazo de primer nivel, y lo encontró en el Oporto, que regresa de esta manera al torneo. Así serán cinco las canteras de Portugal que estarán representadas en el campeonato junto a Sporting Braga, Vitoria de Guimares, Sporting de Portugal y Benfica. A ellos hay que sumar las canteras de Rayo Vallecano, Celta, Depor y los asturianos Sporting de Gijón y Oviedo. Los once equipos decididos para la fase final se completan con el equipo local, la Escola Estrada, que estará dirigida por Toño Coto.

A estos once hay que sumar los siete que accederán desde la fase previa, que este año ha quedado fijada para el sábado 16 de mayo. En este caso se repetirá el mismo formato del año pasado, con doce equipos jugando por la mañana y otros doce por la tarde. De cada una de estas fases se clasificarán para el torneo final los tres mejores. El séptimo se elegirá de una manera diferente, ya que será el equipo que se lleve el reconocimiento de mejor afición durante la fase previa. Martín Ferro explicó que esta idea se puso en marcha el año pasado y fue todo un éxito, llenando de animación las gradas del novo Municipal a lo largo de toda la jornada, por lo que han decidido repetir este año.

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Entre los equipos que jugarán esta fase previa se encuentran algunas de las mejores canteras de Galicia. Equipos como Compostela, Oroso, Val Miñor, Arosa, Victoria, Bertamiráns, Pabellón Ourense, Cuntis, Caldas, Silleda o Lalín participarán en busca de un billete para la fase final.