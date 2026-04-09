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El Lalín activa el «Día do Club» ante O Val
El encuentro de este domingo en el Cortizo tiene un precio de 10 euros y entrada única
Ángel graña
El Club Deportivo Lalín ha anunciado oficialmente que el próximo partido que se disputará en el Cortizo frente a la SD O Val será declarado «Día do Club». Esta medida implicará el cobro de entrada tanto para los socios como para el público general, una decisión que la entidad justifica por la necesidad de gestionar con responsabilidad sus retos financieros. Desde la directiva explican que, aunque desearían mantener la política de puertas abiertas, la situación actual requiere un esfuerzo extra: «Gustaríanos que o acceso ao Cortizo fose sempre gratuito para todas as persoas que nos acompañan cada semana, tanto locais como visitantes», señalaron desde la directiva.
En el plano deportivo, la cita llega en un contexto de máxima ilusión. El equipo está cumpliendo con creces los objetivos marcados y se encuentra ya en el tramo decisivo de la competición. De hecho, el conjunto lalinense está muy cerca de proclamarse campeón de liga, lo que supondría el ansiado regreso a la categoría nacional de los de Dani Méndez.
Según explican desde el Lalín, se trata de «un momento histórico para a entidade: estamos moi preto de proclamarnos campións de liga e lograr o ascenso á Terceira Federación».Sin embargo, este éxito deportivo debe ir acompasado de una estabilidad económica institucional. «Este crecemento tamén está acompañado de compromisos económicos que o club debe atender con responsabilidade», justifican para explicar la obligatoriedad del pago de entrada para todo el público.
Desde el Club Deportivo Lalín son conscientes de que la medida puede generar debate, pero apelan a la unión del lalinismo en una fecha que puede marcar el futuro de la institución: «Entendemos que esta decisión pode non ser do agrado de todos, pero pedimos comprensión e compromiso colectivo nun momento clave para o futuro do club», concluye el comunicado oficial emitido por el club lalinense.
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