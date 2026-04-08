A dos goles del trono en la fase de ascenso

El filial del Club Deportivo Lalín está completando una temporada excepcional, consolidándose como uno de los grandes protagonistas en la fase de ascenso a Segunda Futgal. El equipo dirigido por Futre afronta este domingo, a las 13.30 horas en el Manuel Anxo Cortizo, una cita vital frente al Santa Cruz de Montaos. El reto es mayúsculo para los jugadores del Lalín B: si los rojinegros logran la victoria por una diferencia de al menos dos goles, arrebatarán el liderato a su rival gracias al golaverage a favor.

Este trascendental encuentro marca el inicio de la segunda vuelta de la fase, con cinco jornadas aún por delante que decidirán el destino del equipo. El técnico se muestra muy satisfecho con la evolución de su plantilla, compuesta por 22 futbolistas y un staff de tres personas, destacando el mérito de competir con un grupo tan joven. Según explica Futre: «Estou moi contento co traballo que estamos a facer, a dinámica do equipo e os resultados, pero sobre todo co traballo porque competimos nunha categoría na que hai moitos equipos con xente veterana e nós estamos competindo cunha media de idade de 19-20 anos». Esta juventud no ha sido un impedimento para que el equipo llegue al tramo decisivo con las opciones intactas y la moral por las nubes. «Chegamos con moito ánimo e se facemos todo como sabemos é moi factible», afirma el entrenador.

Más allá de los resultados inmediatos, el éxito del Lalín B reside en su labor como cantera y puente hacia la primera plantilla de Dani Méndez y Cuqui, con los que Futre trabaja de manera muy estrecha. El cuerpo técnico lleva tres años enfocando sus esfuerzos en la formación para nutrir al conjunto de Preferente Futgal, y los frutos ya son visibles. El entrenador del filial destaca con orgullo el crecimiento de sus pupilos: «Dende fai tres anos preparamos xogadores para o primeiro equipo. Lois e Bernárdez xa son xogadores de Preferente e este ano xente como Teo, Guti ou Hugo Rielo están adestrando co primeiro equipo, xogando con filial, e xa debutaron en Preferente. Aí e onde máis orgulloso me sinto».

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Con este trasfondo de formación y ambición a partes iguales, el filial lalinista encara el duelo del domingo como una oportunidad de oro para coronar su gran año con el liderato. La importancia de este encuentro también reside en la comunión con la grada del Cortizo, donde se espera que la afición juegue un papel fundamental para empujar a estos jóvenes talentos hacia la victoria. Ganar por ese margen de dos goles al Santa Cruz de Montaos no sólo supondría un golpe de autoridad en la tabla, sino que reforzaría la confianza de un bloque que ha demostrado no tener techo a pesar de su corta edad. Con cinco finales por delante, el sueño del ascenso a Segunda Futgal pasa por mantener la identidad que les ha traído hasta aquí: descaro, intensidad y una apuesta innegociable por el producto local procedente de distintos puntos de la comarca dezana.