Manuti avisa en la recta final de liga: «Sólo nos vale ganar»

Finalizada su particular Semana de Pasión, en el seno del cuerpo técnico del Club Deportivo Estradense toca hacer balance. La buena imagen ofrecida por los rojillos, sobre todo este domingo ante un enrachado Arosa, hace presagiar un emocionante tramo final del campeonato en el que los del Novo Municipal están obligados a pelear hasta el final para hacer realidad el añorado sueño de la fase. Manuti sigue apostando por tener los pies en el suelo aunque sin renunciar a nada en una liga muy igualada.

Manuti, técnico de los rojillos, evalúa el balance de los últimos encuentros ligueros definiéndolos como un resumen fiel de lo vivido este año: un buen nivel de juego que no termina de traducirse en los puntos merecidos. El entrenador del Estradense fue tajante al señalar que «esta Semana Santa fue un poco el resumen de la temporada», destacando que, aunque completaron tres encuentros a gran nivel, especialmente frente al Arteixo y el Arosa, no fueron capaces de ganar. Paradójicamente, sumaron los tres puntos contra el Lugo B en el choque donde, a su juicio, menos méritos hicieron: «Al final ganamos el partido del Lugo B, que seguramente de los tres fue el que menos merecimos ganar». Esta falta de efectividad y de esa «pizca de suerte que hay que tener» sitúa al equipo en una posición delicada de cara a las últimas cinco jornadas, donde el preparador subraya que ya no hay margen de error: «Tenemos enfrentamientos directos y ya sólo nos vale ganar».

En cuanto a la gestión de la plantilla, el panorama es complejo debido a la acumulación de amonestaciones y problemas físicos. Aunque para el próximo compromiso los del Novo Municipal recuperan a Óscar y a Ian, el equipo pierde a Mella por sanción y mantiene en alerta a piezas clave como Miguel, Vidal y Landeira, todos ellos con cuatro amarillas. Al respecto, el técnico asume con resignación que «irán cayendo poco a poco». A este condicionante disciplinario se suma la preocupación por el estado de Padín, que tras entrar muy bien como revulsivo ante el Arosa, sufrió una aparatosa caída que le afectó al hombro y le obligó a acudir de urgencia a la clínica La Rosaleda. Según el míster, «igual estará una semana o diez días de baja», lo que debilita las opciones ofensivas del conjunto de A Estrada en este tramo decisivo donde se juegan la temporada.

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Precisión

La situación clasificatoria actual obliga ahora al Estradense a una precisión máxima en el resto de compromisos que le quedan por disputar, ya que, en palabras de su entrenador, el equipo es consciente de que «hacemos muchas cosas bien, creo que somos un buen equipo, la gente nos respeta, pero no estamos sacando la puntuación que merecemos». Esta desconexión entre el fútbol desplegado y el casillero de puntos ha marcado un año donde los «muchos inconvenientes y cosas que influyen» han lastrado la progresión del grupo en la tabla. Con la enfermería sumando efectivos y el carrusel de sanciones amenazando la continuidad del once tipo, Manuti fía la empresa de jugar el play-off a la competitividad mostrada en escenarios como el del Arosa, apelando a que esa suerte esquiva aparezca finalmente en el momento de la verdad. Al final, después de todo, para Aragonés el fútbol era algo muy sencillo: «Ganar, ganar, ganar y volver a ganar».