El Lalín de Dani Méndez y Cuqui saca la calculadora

El Club Deportivo Lalín de Dani Méndez y Cuqui está a las puertas de un hito que podría quedar grabado en la memoria de sus seguidores. Con la calculadora en la mano y el optimismo contenido, el técnico Dani Méndez ha analizado una situación que roza lo épico: el club tiene opciones matemáticas de sellar su ascenso este mismo domingo, a falta de cinco jornadas para el final del campeonato. Aunque Méndez reconoce que la posibilidad inmediata es «muy remota» por las carambolas de resultados necesarias, el simple hecho de que la clasificación lo permita ya supone, en sus palabras, una «temporada histórica».

El preparador rojinegro no duda en repartir el éxito, calificando de «impresionante» el mérito de todas las parcelas del club, desde la directiva y el cuerpo técnico hasta una plantilla y afición que han remado al unísono. Sin embargo, en el vestuario reina la cautela. La consigna es clara: haciendo seis puntos, el Lalín será campeón sin depender de terceros. «Tenemos que seguir trabajando duro y con humildad para no llevarnos un susto el domingo», advierte Méndez, consciente de que, aunque el escenario «pinta muy bien» para los lalinistas, aún falta el paso definitivo. La orden para esta semana es evitar el exceso de confianza y mantener la intensidad en cada entrenamiento hasta que el ascenso sea algo matemático.