El Estradense reta al rodillo de un Arosa intratable

El Novo Municipal de la Estrada se viste de gala esta tarde (19.00 horas) para recibir uno de esos duelos que huelen a fútbol de quilates y tensión competitiva en la Tercera gallega. El Club Deportivo Estradense se cita este Domingo de Resurrección con el Arosa SC en un choque donde las aspiraciones de ambos –el sueño del play-off local frente a la caza del liderato visitante– prometen mucha disputa sobre el verde artificial. El técnico local, Manuti, no ha escondido la magnitud del desafío: «Es uno de los mejores partidos del año. Volvemos a la pelea con un partidazo ante un rival de mucha entidad», señaló en la previa.

Sin embargo, el preparador rojillo llega a la cita de hoy con el rompecabezas de la alineación a medio completar. A las bajas confirmadas por sanción de Ian y Óscar, se suman las dudas hasta última hora de Edu, goleador el pasado jueves frente al filial del Lugo, y Pedrosa, piezas clave que mantienen en vilo al cuerpo técnico. El reto es mayúsculo para un Estradense que confía en que la grada lo arrope en reto animando desde el inicio.

Enfrente estará un Arosa que llega en estado de gracia, convertido en un bloque granítico que no conoce la derrota en lo que va de 2026. Para Manuti, la evolución del conjunto vilagarciano es evidente: «Es un equipo que está minimizando errores; ya no arriesgan tanto como en la primera vuelta, pero mantienen un arsenal ofensivo decisivo». La profundidad de armario del rival es lo que más inquieta en el banquillo local, destacando que su técnico puede refrescar el ataque en el minuto 60 con «jugadores de mucha velocidad y dinamismo», según el máximo responsable técnico del conjunto rojillo.

La trascendencia del choque va más allá de los tres puntos inmediatos. Con el Compos-Arosa asomando en el calendario de la próxima semana, los arousanos aterrizarán en A Estrada «como locos» por no ceder terreno en su lucha por el título. Por su parte, el Estradense busca un refuerzo moral «brutal» ante su afición, consciente de que gran parte de sus opciones de promoción pasan por hacerse fuertes en casa, incluso ante los gigantes de la categoría. Se espera un ambiente de las grandes ocasiones, con un desembarco masivo de aficionados desde Vilagarcía de Arousa.

La clave del encuentro residirá en la capacidad del Estradense para contener el torrente ofensivo de un Arosa que no perdona. Manuti augura un escenario de máxima tensión, similar a la reciente batalla contra el Lugo B, donde el error se paga caro y la veteranía inclina la balanza. «Tienen ocho jugadores de primer nivel para sólo cuatro puestos en ataque», advirtió el técnico, subrayando que la frescura de los cambios visitantes a partir de la hora de juego será el examen definitivo para la resistencia local. En un Novo Municipal que registrará una de las mejores entradas del curso, los rojiblancos buscarán dar el golpe sobre la mesa definitivo que los asiente en los puestos de privilegio.

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La directiva de Toño Camba ha definido los detalles para el acceso al Novo Municipal. La entrada única para el público general tendrá un coste de 12 euros, mientras que los socios podrán acceder de forma gratuita. Con el fin de organizar la gran afluencia de público que se espera, se ha establecido un horario de acceso escalonado: de 18.00 a 18.15 horas la entrada será exclusiva para los abonados rojillos, abriéndose las puertas al público general a partir de las 18.15 horas.