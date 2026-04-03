Rebote de fe en el Novo Municipal

El Novo Municipal de A Estrada fue ayer testigo de un duelo que cumplió con las expectativas, donde el Club Deportivo Estradense logró imponerse por la mínima (1-0) ante un Club Deportivo Lugo B muy bien plantado. El filial lucense, fiel a los vaticinios previos de Manuti, mostró un fútbol asociativo y descarado en un choque marcado por la igualdad absoluta. Ese equilibrio se reflejó también en el balón parado, faceta en la que ambos equipos generaron peligro constante, aunque las ocasiones claras de gol fueron escasas durante los noventa minutos.

El partido discurrió con un dominio alterno, con fases de control para cada bando pero con un Estradense muy serio que no regaló nada a su rival. En un escenario donde el acierto se paga caro, la moneda cayó esta vez de cara para los locales gracias a una acción de desequilibrio individual en el ecuador del segundo tiempo. En el minuto 61, Porrúa forzó un penalti que Edu se encargó de lanzar. Aunque en primera instancia el meta Candal logró rechazar el disparo, el propio Edu estuvo atento para cazar el rebote y transformar el tanto que, a la postre, decidiría el encuentro del lado estradense.

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Estos tres puntos de oro mantienen a los rojillos de lleno en la pelea por los puestos de play-off de ascenso; y sin apenas tiempo para el descanso, la plantilla de Manuti ya tiene la vista puesta en el crucial compromiso de este domingo, de nuevo en casa, frente al Arosa. Se trata de otro rival directo en la zona alta, en lo que promete ser una nueva final para las aspiraciones del conjunto estradense. Edu llegará tocado a la cita y se perderán el encuentro por acumulación de tarjetas Ian y Óscar.