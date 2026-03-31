Transgalaica
Tamara Seijas vence en Cerdedo Cotobade y afianza su liderato
El Concello de Cerdedo Cotobade acogió la tercera cita de la Transgalaica 2026 en la que los participantes degustaron todos los pasos típicos de esta prueba. La Romana, Observatorio o Foxo do Lobo dejaron una vez más grandes imágenes. En el plano deportivo se vivió un nuevo triunfo de la ciclista dezana Tamara Seijas y de Ángel Maneiro, que de esta forma se asientan aún más en el liderato.
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