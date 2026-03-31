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Tamara Seijas vence en Cerdedo Cotobade y afianza su liderato

Los dos ganadores, en el centro del podio. | FIRMA

Los dos ganadores, en el centro del podio. | FIRMA

El Concello de Cerdedo Cotobade acogió la tercera cita de la Transgalaica 2026 en la que los participantes degustaron todos los pasos típicos de esta prueba. La Romana, Observatorio o Foxo do Lobo dejaron una vez más grandes imágenes. En el plano deportivo se vivió un nuevo triunfo de la ciclista dezana Tamara Seijas y de Ángel Maneiro, que de esta forma se asientan aún más en el liderato.

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