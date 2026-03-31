El equipo cadete femenino del Club Natación y Salvamento A Estrada se proclama campeón de España en Bétera

El Club Natación y Salvamento A Estrada firmó una actuación histórica en el Campeonato de España Infantil y Cadete de Salvamento y Socorrismo celebrado en Bétera, donde el equipo cadete femenino se proclamó campeón de España en la clasificación por puntos general, gracias a sus excelentes resultados en las pruebas de relevos. Además, el club alcanzó una destacada cuarta posición en la clasificación cadete conjunt*, confirmando su crecimiento y solidez competitiva a nivel nacional.. El cuarteto cadete formado por Laura Vicente, Ángela Trigo, Inés Rey y Paula Pena sumó dos oros y un bronce que les otorgaron el título nacional. Pena completó un campeonato excepcional, sumando tres medallas individuales, dos platas y un bronce. Su actuación fue clave para el éxito global del club en el campeonato.

Los deportistas Hugo Puga e Ignacio Eiras también tuvieron un papel relevante en la competición, especialmente en el relevo socorrista mixto, donde compitieron junto a Paula Pena y Laura Vicente. El equipo logró una meritoria quinta posición, demostrando un gran nivel y una excelente compenetración en una de las pruebas más exigentes del programa.

Desde el Club Natación y Salvamento A Estrada quisieron poner en valor el "gran trabajo del entrenador, Enrique Ramilo, cuya dedicación diaria, tanto en el plano deportivo como en el personal, ha sido fundamental para el crecimiento y la cohesión del grupo. Su labor constante, su capacidad para motivar y su compromiso con cada deportista han sido claves en los éxitos alcanzados".

Asimismo, el club expresó su profundo agradecimiento a las familias, "siempre dispuestas a responder positivamente a las convocatorias del entrenador y a acompañar al equipo en cada desplazamiento, incluso fuera de la comunidad. Su apoyo incondicional y su presencia en las gradas son un pilar esencial para el desarrollo deportivo y emocional de los jóvenes socorristas".

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Los resultados obtenidos en Bétera reflejan el excelente momento deportivo que atraviesa el club y el sólido proyecto formativo que desarrolla en las categorías base. El Club Natación y Salvamento A Estrada ya trabaja en sus próximos retos, con la ambición de seguir creciendo y representando a A Estrada entre la élite del salvamento y socorrismo español.