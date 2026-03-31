Bádminton
Los deportistas estradenses se lucen en el Gallego jugado en casa
El pabellón Coto Ferreiro acogió el Campeonato Gallego Absoluto. El evento organizado por el Bádminton A Estrada fue todo un éxito. En lo que respecta a la representación local, destacó la gran actuación de Iziar Barcala, medalla de plata en la modalidad de individual femenino, y bronce en dobles con Ana Nóvoa. Rubén Comerón y Alejandro Barcala lograron la medalla de bronce en dobles masculino, y Comerón sumó un segundo bronce en dobles mixto con Paula Casas.
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