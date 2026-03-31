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Cristóbal Dios ya vence como integrante del Atletismo A Estrada

El deportista estradense, entre el segundo y tercer clasificado. | CEDIDA

El deportista estradense, entre el segundo y tercer clasificado. | CEDIDA

Años después de su retirada del triatlón, el estradense Cristóbal Dios decidió volver al deporte, aunque ahora centrado solo en el atletismo. Para ello se puso a las órdenes de Marcos Otero en el Atletismo A Estrada, en una preparación con vistas a hacer un buen papel hacia final de año en una maratón. Mientras, Dios está participando en algunas carreras populares y en una de ellas, la Clásica Gandeira de Santa Comba, ha conseguido su primera victoria.

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