Cristóbal Dios ya vence como integrante del Atletismo A Estrada

Años después de su retirada del triatlón, el estradense Cristóbal Dios decidió volver al deporte, aunque ahora centrado solo en el atletismo. Para ello se puso a las órdenes de Marcos Otero en el Atletismo A Estrada, en una preparación con vistas a hacer un buen papel hacia final de año en una maratón. Mientras, Dios está participando en algunas carreras populares y en una de ellas, la Clásica Gandeira de Santa Comba, ha conseguido su primera victoria.