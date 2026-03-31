El Balonmán Lalín juvenil jugará el sector nacional

El equipo juvenil del Club Balonmán Lalín recibió el pasado fin de semana el trofeo que lo acredita como subcampeón gallego, un puesto que les dará acceso a disputar la primera fase del sector nacional. Los de Pachi buscarán entrar en el Top-8 de España en una competición que podría celebrarse en el Lalín Arena, ya que el club dezano está analizando la opción de solicitar su organización. Esta fase tendrá lugar los días 8, 9 y 10 de mayo.

El entrenador del Balonmán Lalín Pablo Cacheda destacó el gran nivel de una generación que ya disputó la fase nacional en su paso por cadetes e infantiles y que cuenta con jugadores habituales con la selección gallega y cuatro que ya participaron en concentraciones nacionales. «Algunos de ellos acaban aquí su etapa juvenil y este sector será un premio para ellos. Es un grupo chulo que pueden hacer grandes cosas», valoró.

Primer equipo

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En cuanto al Disiclín Lalín y a su derrota ante el Calvo Xiria, la cuarta consecutiva, el entrenador lamentó la desconexión vivida en la segunda parte. «Salimos muy bien, con las ideas claras, y en los primeros 20 minutos nos fuimos 9-5. Fueron minutos en los que estuvimos muy bien a nivel defensivo. A partir de ahí, volvimos a desconectarnos y la confianza empezó a menguar sin que nadie, salvo Roi, tirase del carro», afirmó un hombre que aguarda que la semana de descanso que tienen por delante les sirva para «despejar la cabeza». El técnico admitió que están en una posición difícil a falta de tres jornada para el final, especialmente por la mala dinámica en la que llegan al tramo decisivo de la temporada.