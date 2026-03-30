El Lalín vence al Victoria y acaricia el ascenso a Tercera

El Lalín puso ayer pie y medio en Tercera División. Los rojinegros, que afrontaban la súltimas siete jornadas con una cómoda ventaja de diez puntos sobre el Negreira, lograron ampliar todavía más esa renta. Lo hicieron gracias a su victoria por 1-2 en el campo del Victoria y a un nuevo tropiezo de su principal rival en la pelea por el ascenso directo, que no pudo pasar del empate en el campo del penúltimo clasificado, el O Val de Narón.

Con estos resultados, el equipo de Dani Méndez y Cuqui amplia su ventaja hasta los 12 puntos cuando ya solo quedan 18 por ponerse en juego en las seis jornadas por disputar. A eso hay que sumar que tienen el gol average particular con el Negreira ganado. De esta manera, los rojinegros solo tienen que conseguir dos victorias más para proclamarse de manera matemática en equipo de Tercera. El ascenso sin embargo se podría cerrar incluso en la próxima jornada, si son capaces de ganar en el Cortizo al O Val de Narón y el Negreira pierde con el Dumbría.

«Hay que empezar a dar valor al temporadón que están haciendo estos jugadores. La racha que llevamos tiene mucho mérito», afirmó el entrenador dezano, quien considera que el Lalín logró una victoria de líder. «Sabíamos que este era un partido mucho más que clave, era el partido que teníamos que ganar para ser campeones y creo que estuvimos a la altura. Demostramos que somos un líder. Si había alguna duda de eso, quedó despejada», añadió. Méndez, quien sin embargo prefiere centrarse a partir de ahora en el siguiente partido en vez de en cuándo podrán cantar el alirón. «Hay que seguir entrenando y trabajando sin relajarnos. Hasta que esté sentenciado no podemos descansar».

El entrenador del Lalín sacó pecho por sus jugadores tras un triunfo en A Grela que tuvieron que sudar.Los roijinegros salieron como un vendaval y gozaron de varias ocasiones claras en los primeros 15 minutos. La única que logaron transformar llegó por medio de Manu Vilariño, quien puso un 0-1 en el marcador que hacía justicia a lo que se estaba viendo. El Victoria supo sin embargo reaccionar y comenzó a rondar la portería de Dani. El meta respondió bien en varias ocasiones, hasta que finalmente llegó el tanto del empate local.

En la segunda parte los lalinenses volvieron a recuperar el mando del choque y empezaron a acumular ocasiones. Eloy, en un mano a mano, y Cristian, en un remate al que no llegó por milímetros, amenazaron con el segundo pero este terminaría llegando en una preciosa volea de Eloy, que puso el balón en la escuadra. A partir de ese tanto, el partido murió, con un Victoria que no logro inquietar en ningún momento a Dani.

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