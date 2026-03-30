El Keltoi aumenta su palmáres de medallas nacionales

El Club Keltoi Cruces protagonizó un exitoso fin de semana en los Campeonatos de España de Luchas Olímpicas en categorías U15, U17 y U23, logrando varios podios y consolidando su buen trabajo de base.

En categoría U15, grecorromana, Hugo López (62 kg) se alzó con la medalla de bronce tras completar un notable campeonato. El luchador cruceño sumó dos victorias y cayó en semifinales ante el representante murciano en un combate que dominaba antes de ceder por touch. En la lucha por el tercer puesto, se impuso con autoridad al rival andaluz.

En la competición femenina U15, Noa (50 kg) e India (58 kg) mostraron un buen nivel pese a su juventud. Noa logró una victoria inicial antes de caer en semifinales y en la repesca, mientras que India finalizó en sexta posición tras enfrentarse a rivales de gran nivel, entre ellas la futura campeona. Ambas deportistas afrontan su primer año en la categoría.

En U17, los resultados fueron desiguales. En grecorromana (60 kg), Izan Parrado debutó en un Nacional con un combate igualado ante un rival balear, condicionado en parte por molestias físicas.

En libre femenina, la competición estuvo marcada por las lesiones. A la baja previa de Nela Sebio se sumó la lesión de África García (53 kg), que tuvo que abandonar un combate que dominaba. Por su parte, Iara Parrado logró una meritoria medalla de plata, tras una gran trayectoria hasta la final.

En lucha libre olímpica masculina U17, Cibrán Lalín (55 kg) firmó un quinto puesto tras una competición muy competida, mientras que Guillermo Sobrado (80 kg) se proclamó campeón de España tras un impecable recorrido, superando a todos sus rivales con solvencia y mostrando un alto nivel competitivo.

En la jornada del domingo, correspondiente a la categoría U23, los luchadores del Keltoi Cruces volvieron a ofrecer una actuación destacada. Joel Castro (61 kg), compitiendo en una categoría superior a la habitual, alcanzó la final tras dos exigentes combates, colgándose la medalla de plata y confirmando su progresión.

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En 70 kg, Jessine Fouzzi rozó el podio tras completar una competición sólida, con victorias de mérito y cayendo únicamente ante rivales de alto nivel, incluido el posterior campeón. Courluis García (86 kg) logró la medalla de bronce.