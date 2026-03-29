Dos oros y una plata para el CNS A Estrada

El relevo femenino del CNS A Estrada se coronó por dos veces campeón de España cadete tras sus triunfos en la jornada de ayer en el campeonato nacional que se está celebrando en Bétera (Valencia). Lo hicieron en las pruebas de 4x25 remolque y 4x50 obstáculos, en la que marcaron récord gallego. Además, quedaron cuartas por centésimas en el relevo de 4x50 m natación con aletas. El equipo lo forman Ángela Trigo, Laura Vicente, Inés Rey y Paula Pena. Esta última también logró la plata a nivel individual en 50 rescate.