El Lalín quiere dar un paso más hacia el ascenso ante el Victoria

El Lalín visita hoy a partir de las 16.00 horas el campo de A Grela para enfrentarse al Victoria. Los rojinegros afrontan este choque con la intención de dar un nuevo paso hacia el ascenso a Tercera División. A estas alturas, los de Dani Méndez tienen el objetivo muy cerca, con diez puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Negreira. «Estar ahí arriba es una presión y una responsabilidad. Ahora nos queda finiquitar esto pero sabemos que el Negreira no va a fallar. Va a meternos presión. Nosotros tenemos que salir a jugar con intensidad y pensar solo en los tres puntos. Queda mucho todavía y no podemos relajarnos. En esta categoría no ganas a nadie por ser el líder. Hay que afrontar el partido con el cuchillo entre los dientes», manifestó el técnico dezano.

El equipo del Cortizo se enfrentará además a un rival que lucha por la permanencia. El Victoria marcha decimosegundo y tiene tres puntos de ventaja sobre el descenso directo. «Ellos se juegan mucho y vamos a un campo en donde siempre es muy complicado ganar», apuntó Méndez, quien en esta jornada no contará con los lesionados Emi y Xocas.