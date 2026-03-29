El Calvo Xiria hurga en la herida de un tocado Disiclín

El Disiclín Balonmán Lalín encajó ayer su cuarta derrota consecutiva y lo peor, es que lo hizo dejando una mala imagen ante un conocido rival, el Calvo Xiria. Tras una primera parte igualada, los de Carballo camparon a sus anchas en la segunda, llevándose un triunfo merecido y sentenciado mucho antes del pitido final. Este resultado deja a los rojinegros mirando de cerca la parte baja de la clasificación. Su mala racha contrasta con la de un Porriño que no ha perdido en las tres últimas jornadas y que ya los ha igualado en la tabla. A falta de tres jornadas, los de Cacheda necesitan una victoria balsámica.

Pocos podían imaginar un final tan claro para el Xiria en la primera mitad. Los de Pablo Cacheda salieron a la pista del Arena con gran intensidad y eso les permitió llevar el mando en el marcador durante los primeros 30 minutos. Sus ventajas llegaron a ser de cuatro goles en varios momentos, con Roi Sierra, Víctor y Ramón llevando el peso anotador. Esa ventaja de los locales se quedó sin embargo en nada justo cuando el partido llegaba al ecuador. Ambos equipos se fueron al vestuario con un 12-12 después de un parcial final de 1-4 a favor de los visitantes.

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Ese parcial fue una premonición de lo que vendría en una segunda parte en la que el choque se movió siempre al ritmo que quisieron los de Carballo. El Xiria fue abriendo brecha poco a poco ante un Disiclín que sufría para no perder su estela. A falta de siete minutos para el final, los visitantes ganaban de cuatro (18-22), momento en el que negaron cualquier opción a un rival que ya jugaba a la desesperada.