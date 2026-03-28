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Salvamento Deportivo

Seis deportistas del CNS A Estrada acuden al Nacional cadete

Todos ellos lograron las marcas mínimas en las competiciones autonómicas

Equipo estradense rumbo a Valencia.

Equipo estradense rumbo a Valencia. / Cedida

Lois Docampo

A Estrada

El Club Natación y Salvamento A Estrada acude este fin de semana al campeonato de España de Salvamento dentro de la categoría cadete, una competición que se celebra en Bétera (Valencia). Competirán seis deportistas estradenses: Ángela Trigo, Laura Vicente, Inés Rey, Paula Pena, Hugo Puga e Ignacio Eiras.

Estos nadadores realizaron una gran temporada en las competiciones autonómicas, ganando por primera vez en la historia del club el campeonato cadete autonómico, junto con todos los sus compañeros, y alcanzaron las marcas mínimas para competir en el campeonato de España.

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Las cuatro chicas, además de las pruebas individuales, harán las pruebas de relevo femenino y dos de ellas deportistas, junto con Hugo e Ignacio, disputarán también las pruebas de los relevos mixtos.

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