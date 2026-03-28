El Inversia A Estrada recibe al colista Solaina en el Coto Ferreiro

El Inversia Seguros A Estrada recibe hoy a partir de las 19.00 horas al Solaina, colista de la Primera Autonómica. Los de Diego Castro parten como claros favoritos a la victoria ante un rival que, tras 22 jornadas de liga, todavía no ha conseguido puntuar. Llevan 41 goles a favor por 299 en contra.

Esta situación contrasta con la del equipo estradense, que marcha como líder en solitario. Cuentan con seis puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Nauga Coruña, y vienen de sumar once victorias consecutivas. En este tramo de la temporada consiguieron 95 goles a favor y encajaron 19. Cuentan además con el máximo goleador de la categoría, Pedro, que ha marcado 49 tantos en 21 encuentros, una media de más de dos por jornada. Los estradenses son el equipo menos goleado de la categoría, una de sus grandes fortalezas esta temporada.