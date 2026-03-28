El Estradense inicia ante el Arteixo una semana decisiva

El Estradense llega a las últimas jornadas de liga con todo por decidir en la pelea por los puestos de play-off de ascenso. Tras dos victorias y dos empates en las últimas cuatro jornadas, los rojillos se han situado a dos puntos de esos puestos de privilegio, un lugar que ocupa su rival de hoy, el Atlético Arteixo. El choque que tendrá lugar a partir de las 17.30 horas en el estadio Ponte dos Brozos será por tanto un duelo de rivales directos con mucho en juego.

Será también el primero de una intensa Semana Santa que puede marcar el destino del equipo estradense esta temporada. El jueves recibirán al Lugo B y el domingo al Arosa. «Esta es una semana con muchos enfrentamientos directos en la que creo que se va a definir mucho la lucha por estar en los play-off. O mucho me equivoco o al finalizar la semana varios de esos diez equipos que estamos ahí se van a caer de la pelea», manifestó el entrenador del Estradense, Manuel González «Manuti». «Esta es una semana de tres partidos en la que va a haber muchos enfrentamientos directos. Creo que si salimos de ella con cinco o seis puntos vamos a seguir ahí metidos. Sin embargo, en estos tres partidos en la primera vuelta solo sacamos un punto, así que tenemos que mejorar».

Esa mejoría pasa por sacar un resultado positivo ante un rival que llega a este encuentro en un gran momento de forma. Sus buenos resultados en las últimas jornadas permitieron al Arteixo ir escalando posiciones para convertirse en uno de los rivales a batir. «Es lo que tiene esta liga tan igualada. Si encadenas unos cuantos resultados buenos escalas muchas posiciones. Ahora mismo el Arteixo es uno de los mejor situados para meterse en play-off porque es uno de los que mejor calendario tiene. Creo que si sacan un buen resultado contra nosotros, serán un candidato firme», valoró Manuti. Además de los tres puntos, también está en juego el average particular, que en estos momentos está igualado tras el empate registrado en el Novo Municipal.

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La acumulación de partidos marcará en buena medida el once inicial del Estradense en este encuentro. La única baja confirmada en el equipo rojillo es la del máximo goleador Dani Pedrosa. Finalmente su lesión no fue tan grave como apuntaba. Sin embargo, todavía no está al 100%. Manuti anunció que irá convocado, aunque la intención es que no juegue ni ante el Arteixo ni ante el Lugo B. Además, los rojillos cuentan con varios jugadores con molestias, además de cinco apercibidos de sanción por acumulación de tarjetas amarillas.