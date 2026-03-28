El Disiclín Lalín se la juega en un clásico vital para la salvación

El Disiclín Balonmán Lalín afronta esta tarde (19.00 horas, Lalín Arena) un duelo de máxima exigencia frente al Calvo Xiria, una cita marcada en rojo en el calendario como vital para asegurar la permanencia. Tras el amargo tropiezo en Culleredo, el técnico local, Pablo Cacheda, asume la responsabilidad de resetear al grupo: «Está en mi labor que sepan que las cosas no son así y no podemos permitirnos dar esa imagen. Se nos pide el cien por cien de concentración y de intensidad».

A pesar de la trascendencia de los puntos, el entrenador reconoce que será un «clásico descafeinado» por la situación clasificatoria de ambos, aunque pone en valor su identidad: «Es un derbi entre equipos con una filosofía muy similar, que creen en el balonmano de la misma manera. Si damos todo lo que tenemos, puede ser un partido divertido». La urgencia por puntuar es real, ya que el técnico busca cerrar el objetivo cuanto antes: «Creo que ganando un partido certificamos la permanencia. Cuanto antes dejemos el trabajo hecho, mejor».

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El Disiclín recupera piezas clave, aunque mantiene una incógnita de última hora: «Recuperamos a Adrián Losón y a Pedro, pero estamos en duda con Iago, que va a ser padre en breve». Con estas novedades, Cacheda tiene clara la hoja de ruta: «Tenemos que hacer notar que nos estamos jugando mucho para llevar la iniciativa y que los 2 puntos se queden en casa».