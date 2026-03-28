Balonmano/Primera Nacional
El Disiclín Lalín se la juega en un clásico vital para la salvación
Cacheda recupera a Adrián Losón y Pedro para un partido ante el Xiria donde exige intensidad
El Disiclín Balonmán Lalín afronta esta tarde (19.00 horas, Lalín Arena) un duelo de máxima exigencia frente al Calvo Xiria, una cita marcada en rojo en el calendario como vital para asegurar la permanencia. Tras el amargo tropiezo en Culleredo, el técnico local, Pablo Cacheda, asume la responsabilidad de resetear al grupo: «Está en mi labor que sepan que las cosas no son así y no podemos permitirnos dar esa imagen. Se nos pide el cien por cien de concentración y de intensidad».
A pesar de la trascendencia de los puntos, el entrenador reconoce que será un «clásico descafeinado» por la situación clasificatoria de ambos, aunque pone en valor su identidad: «Es un derbi entre equipos con una filosofía muy similar, que creen en el balonmano de la misma manera. Si damos todo lo que tenemos, puede ser un partido divertido». La urgencia por puntuar es real, ya que el técnico busca cerrar el objetivo cuanto antes: «Creo que ganando un partido certificamos la permanencia. Cuanto antes dejemos el trabajo hecho, mejor».
El Disiclín recupera piezas clave, aunque mantiene una incógnita de última hora: «Recuperamos a Adrián Losón y a Pedro, pero estamos en duda con Iago, que va a ser padre en breve». Con estas novedades, Cacheda tiene clara la hoja de ruta: «Tenemos que hacer notar que nos estamos jugando mucho para llevar la iniciativa y que los 2 puntos se queden en casa».
- Los abonados del Celta de Vigo podrán ceder sus asientos en Balaídos a conocidos
- La uróloga Miriam Barrio, de Povisa, entre los 50 mejores doctores de España
- La mina ourensana de wolframio inicia las pruebas metalúrgicas para determinar la calidad del recurso antes de su explotación
- Un camión de bomberos y dos coches, implicados en un accidente en Vigo que movilizó a emergencias
- Las secuelas del covid siguen golpeando las arcas públicas de Vigo: el Concello aprueba una compensación millonaria para los centros deportivos Máis que Auga
- Un estudio de Bruselas cifra en 19.300 millones de euros el coste para reducir las emisiones de la flota en 2050
- Una AP-9 más urbana: Concello y Transportes firman el protocolo para su humanización
- Sanxenxo, epicentro de la música latina en Galicia: Juan Luis Guerra, Elvis Crespo y Gente de Zona actuarán en Baltar