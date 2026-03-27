Todo o nada en Santiago para el Avatel de Panteira

El Avatel Rugby Lalín femenino se prepara para la vuelta de las semifinales de la LGR sénior femenina con la máxima ambición. Su entrenador, Panteira, tiene claro que el duelo de mañana a las 16.30 horas en el campo de la USC contra el Santiago será «un encuentro duro como el ya jugado aquí en Lalín», reconociendo además que se enfrentan al conjunto con «seguramente la mejor plantilla de la liga», lo que dificulta aún más la empresa para las «abellonas».

Haciendo autocrítica sobre el choque anterior, el técnico del XV lalinista señala que el partido se les escapó (10-41) en los últimos quince minutos de la primera parte por una falta de concentración que permitió al rival marcar tres ensayos seguidos, algo que terminó por condenarlas. Para la vuelta, la estrategia es clara: «Trataremos de hacer un partido muy similar al de aquí, intentando tener más posesión del balón, hacer melés fuertes y dar balones rápidos a nuestras tres cuartos», explica Panteira, que añade que buscarán meter presión a la zaguera santiaguesa, a la que define como la jugadora más desequilibrante de la competición.

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Pese a la dificultad, el equipo de la capital dezana afronta la cita de mañana con gran ilusión tras una buena temporada regular, conscientes de que este podría ser el último encuentro oficial de rugby 15 antes de pasar a los amistosos y a la modalidad de Seven.