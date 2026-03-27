A Estrada repite como sede del Campeonato Galego absoluto

El pabellón Coto Ferreiro acogerá mañana el Campeonato Gallego de Bádminton Absoluto, un evento que contará con sesenta participantes y que presenta un cartel de primer nivel. Se trata de la cuarta vez en los últimos seis años que este evento se organiza en A Estrada, una apuesta decidida de la Federación Gallega de Bádminton por las instalaciones estradenses y por el buen hacer del Club Bádminton A Estrada.

Así lo reconoció el presidente de la federación y exresponsable del Bádminton A Estrada. Rodrigo Sanjurjo. «Tenemos que agradecer al Concello de Estrada que nos acoja. Hay que recordar que gracias a su labor a pro del bádminton, recuperamos una federación que estaba olvidada. Ahora, veinte años después, somos los que lideramos ese deporte. Aquí se apostó por el bádminton, se apostó por el centro de tecnificación, se apostó por la Federación Gallega de Badminton y ellos saben que tienen mi agradecimiento eterno»., manifestó Sanjurjo. «Es importante también reconocer que tiene que haber personas que apuesten por el deporte minoritario. Aunque aquí en A Estrada hubo un momento en que dejó de llamarse minoritario para ser el deporte rey. Esperemos siga siéndolo durante muchos años».

«Todos estos campeonatos los organizamos desde el club en colaboración con la Federación. Eso da muestra del valor que tiene este campeonato gallego para nosotros. Un campeonato así requiere una organización especial. Necesitamos varios tapices, espacio para cámaras de televisión y hay que preparar el pabellón en condiciones, al nivel del evento que vamos a organizar y la imagen del badminton gallego y, en definitiva, de A Estrada», manifestó Jesús Pereiro, presidente y entrenador del Bádminton A Estrada. «La gente que viene aquí siempre admira las instalaciones que tenemos. Eso es un orgllo para el club y para el Concello».

En el evento competirán sesenta jugadores en las cinco modalidades: individual masculino y femenino, dobles masculino y femenino y dobles mixto. «Tenemos medallistas en campeonatos de España. Un porcentaje altísimo de los deportistas son habituales en el circuito nacional, con lo cual no es un simple campeonato gallego, es un campeonato gallego que va a tener un un tremendo nivel. Por ejemplo, vamos a tener algún deportista que en dos semanas estará en el campeonato de Europa absoluto, es decir, va a ser un evento muy bueno para todo aquel que quiera ver bádminton de verdad», añadió el responsable del equipo estradense. La competición comenzará a las 10.00 y finalizará a las 20.00 horas, con partidos de manera ininterrumpida.

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Por su parte, el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, elogió el trabajo de federación y clubes y el apoyo decidido del Concello de A Estrada en favor del deporte. «El bádminton está yendo a más y eso es porque desde la Federación Gallega y desde los clubes están haciendo un buen trabajo. Desde la Xunta de Galicia felicitamos todo ese trabajo que están haciendo, tanto desde los concellos, en este caso, como es el de A Estrada, como desde la Federación y los clubes deportivos. Sin ellos, sin ese trabajo, poco valdría todo el apoyo que podemos darle desde las administraciones», valoró.