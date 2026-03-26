Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RFEF opta por VigoAmpliación Polígono BalaídosIrán rechaza propuesta de pazApartan a Luis VillaresFibromialgia a los 19Atacada jauría de perrosNoelia Castillo EutanasiaReconquista en Vigo
instagramlinkedin

Ciclismo/Élite Femenina

Seijas asalta el Top-10 en la Copa de España de Beasain

La lalinense del Eneicat-Be Call leonés protagoniza una exhibición de fuerza y estrategia en su debut en carretera

Tamara Seijas en pleno esfuerzo durante la prueba de Beasain. | ÁNGEL EZCURRA

Tamara Seijas en pleno esfuerzo durante la prueba de Beasain. | ÁNGEL EZCURRA

Ángel Graña

Lalín

Tamara Seijas dio este fin de semana un golpe de autoridad en el Gran Premio Igartza, consolidándose como una de las figuras a seguir en la Copa de España Féminas tras firmar un brillante Top-10 en Beasain. En una carrera de altísimo nivel, la corredora lalinense del Eneicat-Be Call supo leer a la perfección los momentos críticos de la prueba para terminar batiéndose de tú a tú con las mejores ciclistas del panorama nacional en el desenlace final del certamen vasco.

El éxito de Seijas en su debut en carretera no fue fruto del azar, sino del respaldo de un bloque leonés que trabajó con precisión quirúrgica para proteger sus opciones. Durante una jornada marcada por ataques incesantes y un ritmo asfixiante, el equipo asumió la responsabilidad de controlar la carrera. Fue aquí donde la labor de sus compañeras resultó determinante: Natalia Vázquez lideró con firmeza las tareas de persecución para neutralizar la fuga del día, contando con el apoyo constante de Paula Soler, Valeria Kovyazina y Alessia Missaglia. Este despliegue físico permitió que Seijas llegara al tramo decisivo de la cita beasaindarra con la frescura necesaria para disputar los puestos de privilegio.

Más allá del resultado numérico, la actuación de Tamara Seijas en tierras vascas simboliza la clara evolución y el compromiso de una escuadra que sigue creciendo a pasos agigantados en esta campaña. Tras las buenas sensaciones dejadas en el inicio de temporada en Noja, este resultado en Beasain reafirma la competitividad de la corredora de Lalín y la solidez de las dinámicas de grupo del Eneicat-Be Call. Con esta actuación, el equipo no sólo apuntala su identidad en una competición que exige máxima regularidad, sino que encara las próximas citas del calendario con la confianza de saber que cuentan con una corredora capaz de pelear en los escenarios más exigentes del calendario nacional.

Este resultado no sólo sitúa a Tamara Seijas en la élite de la clasificación, sino que subraya su madurez táctica para gestionar la presión en los kilómetros finales. En un escenario tan exigente como el de Beasain, donde cualquier error de colocación se paga con la pérdida de opciones, Seijas demostró una sangre fría impecable, moviéndose con inteligencia entre las unidades de cabeza y aprovechando cada gramo de energía ahorrado gracias al despliegue previo de sus compañeras de equipo. Su capacidad para rematar el esfuerzo colectivo del Eneicat-Be Call confirma que la corredora dezana ha dado un salto de calidad individual, consolidándose como la punta de lanza de un proyecto que no deja de evolucionar en este arranque de temporada.

Noticias relacionadas

De cara a las próximas citas de la Copa de España Féminas, esta actuación inyecta una dosis extra de moral a todo el bloque leonés, que ve en el éxito de Tamara Seijas el reflejo de un trabajo de base bien ejecutado. La sintonía mostrada entre la de Lalín y el resto de integrantes –Soler, Kovyazina, Vázquez y Missaglia– augura nuevos momentos de protagonismo para el equipo en un calendario que no da tregua. Con la regularidad como bandera y una líder en estado de gracia, el Eneicat-Be Call se postula como uno de los conjuntos más sólidos y combativos, capaz de plantar cara a cualquier estructura nacional y de seguir escalando posiciones en la jerarquía del ciclismo femenino de nuestro país.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cae un tráiler al mar en Vigo tras fallarle los frenos
  2. Clausuran un mítico after de Vigo por actividades ilícitas, falta de seguridad e indicios de consumo de drogas
  3. El centro de salud Nicolás Peña prevé cerrar sus puertas el viernes 10 de abril
  4. La A-52 entre Porriño y Vigo: la vía ambiental lenta para la nueva autovía amenaza con dilatarla hasta mediados de la próxima década
  5. Un centenar de ayuntamientos de Galicia aún no comprobó las fugas de agua cuatro años después de expirar el plazo legal
  6. De «la clase de los panolis» a los exámenes con bromas: el humor como base de la enseñanza en Galicia
  7. Las patronales del metal de Pontevedra proponen un aumento salarial del 12% a cambio de un convenio de cuatro años
  8. Las Illas Atlánticas superan las 2.100 reservas y el camping de Ons no abrirá

Vladimir Padrino, el servilismo como uniforme

Vladimir Padrino, el servilismo como uniforme

La OMIC de Bueu recuperó más de 626.600 euros para los consumidores entre 2021 y 2025, un servicio clave

La OMIC de Bueu recuperó más de 626.600 euros para los consumidores entre 2021 y 2025, un servicio clave

Canarias y capitales europeas, los destinos preferidos de los arousanos en Semana Santa

Canarias y capitales europeas, los destinos preferidos de los arousanos en Semana Santa

Ferran Jutglà: «Más que marcar me obsesionaba sacar mi mejor versión»

Ferran Jutglà: «Más que marcar me obsesionaba sacar mi mejor versión»

Baiona aprueba un presupuesto de 12,6 millones con «estricto control del gasto»

Baiona aprueba un presupuesto de 12,6 millones con «estricto control del gasto»

La alcaldesa de Vilariño de Conso, investigada por presunta prevaricación, alega que levantó reparos para no paralizar servicios como la ayuda a domicilio

La alcaldesa de Vilariño de Conso, investigada por presunta prevaricación, alega que levantó reparos para no paralizar servicios como la ayuda a domicilio

Juan Manuel García, ‘Pincho’: «La detección de la mentira es una utopía»

Juan Manuel García, ‘Pincho’: «La detección de la mentira es una utopía»

Os veteranos de A Guía: a traiñeira dos homes extraordinarios

Os veteranos de A Guía: a traiñeira dos homes extraordinarios
Tracking Pixel Contents