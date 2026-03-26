Seijas asalta el Top-10 en la Copa de España de Beasain

Tamara Seijas dio este fin de semana un golpe de autoridad en el Gran Premio Igartza, consolidándose como una de las figuras a seguir en la Copa de España Féminas tras firmar un brillante Top-10 en Beasain. En una carrera de altísimo nivel, la corredora lalinense del Eneicat-Be Call supo leer a la perfección los momentos críticos de la prueba para terminar batiéndose de tú a tú con las mejores ciclistas del panorama nacional en el desenlace final del certamen vasco.

El éxito de Seijas en su debut en carretera no fue fruto del azar, sino del respaldo de un bloque leonés que trabajó con precisión quirúrgica para proteger sus opciones. Durante una jornada marcada por ataques incesantes y un ritmo asfixiante, el equipo asumió la responsabilidad de controlar la carrera. Fue aquí donde la labor de sus compañeras resultó determinante: Natalia Vázquez lideró con firmeza las tareas de persecución para neutralizar la fuga del día, contando con el apoyo constante de Paula Soler, Valeria Kovyazina y Alessia Missaglia. Este despliegue físico permitió que Seijas llegara al tramo decisivo de la cita beasaindarra con la frescura necesaria para disputar los puestos de privilegio.

Más allá del resultado numérico, la actuación de Tamara Seijas en tierras vascas simboliza la clara evolución y el compromiso de una escuadra que sigue creciendo a pasos agigantados en esta campaña. Tras las buenas sensaciones dejadas en el inicio de temporada en Noja, este resultado en Beasain reafirma la competitividad de la corredora de Lalín y la solidez de las dinámicas de grupo del Eneicat-Be Call. Con esta actuación, el equipo no sólo apuntala su identidad en una competición que exige máxima regularidad, sino que encara las próximas citas del calendario con la confianza de saber que cuentan con una corredora capaz de pelear en los escenarios más exigentes del calendario nacional.

Este resultado no sólo sitúa a Tamara Seijas en la élite de la clasificación, sino que subraya su madurez táctica para gestionar la presión en los kilómetros finales. En un escenario tan exigente como el de Beasain, donde cualquier error de colocación se paga con la pérdida de opciones, Seijas demostró una sangre fría impecable, moviéndose con inteligencia entre las unidades de cabeza y aprovechando cada gramo de energía ahorrado gracias al despliegue previo de sus compañeras de equipo. Su capacidad para rematar el esfuerzo colectivo del Eneicat-Be Call confirma que la corredora dezana ha dado un salto de calidad individual, consolidándose como la punta de lanza de un proyecto que no deja de evolucionar en este arranque de temporada.

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De cara a las próximas citas de la Copa de España Féminas, esta actuación inyecta una dosis extra de moral a todo el bloque leonés, que ve en el éxito de Tamara Seijas el reflejo de un trabajo de base bien ejecutado. La sintonía mostrada entre la de Lalín y el resto de integrantes –Soler, Kovyazina, Vázquez y Missaglia– augura nuevos momentos de protagonismo para el equipo en un calendario que no da tregua. Con la regularidad como bandera y una líder en estado de gracia, el Eneicat-Be Call se postula como uno de los conjuntos más sólidos y combativos, capaz de plantar cara a cualquier estructura nacional y de seguir escalando posiciones en la jerarquía del ciclismo femenino de nuestro país.