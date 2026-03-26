El Lamela da un importante paso hacia el ascenso a Primera

La temporada en Segunda Autonómica entra en su tramo final y lo hace con varios centros de atención a nivel comarcal. El más llamativo está en lo alto de la clasificación, donde Lamela y Rodeiro vienen manteniendo un pulso para ver quién se hace con la única plaza de ascenso directo a Primera Autonómica. Ese cara a cara se ha ido decantando del lado del equipo de Adrián Fuentes, que en las últimas tres jornadas sumó tres victorias. En el mismo tramo de la temporada, el Rodeiro solo ha sumado dos puntos. Esto ha permitido al Lamela abrir una brecha de seis puntos cuando quedan siete partidos por disputarse.

En esta jornada los trasdezanos derrotaron al Amio por 4-2. Fue un partido que llegó al descanso con un 1-2 en el marcador. Los de Mularedos fueron capaces de remontar en la segunda parte, con dos tantos en los últimos minutos. El Rodeiro por su parte cayó derrotado por 4-2 en el campo del Dubra B. Los locales fueron los que llevaron el mando en el marcador y solo los dos tantos de Rucho permitieron a los dezanos mantener opciones de llevarse algún punto.

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Otro de los centros de atención está en el descenso, donde el Silleda parece decidido a complicarse la vida. Los trasdezanos cayeron derrotados por 4-3 en el campo del colista Cruces. Este resultado mantiene al Silleda un puesto por encima del descenso directo, mientras que da esperanzas a los cruceños, que ahora tienen al Silleda a solo dos puntos. El Cruces viene además en una dinámica ascendente, con tres victorias en cinco jornadas.