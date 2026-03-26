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Fútbol / Tercera División

El Estradense anuncia sus partidos para una Semana Santa clave

El encuentro ante el Atlético Arteixo ha sido adelantado al próximo sábado

Redacción

A Estrada

El Estradense tiene por delante tres jornadas en Semana Santa que serán claves en su intento por alcanzar por segunda temporada consecutiva los puestos de play-off de ascenso. Este reto arrancará el próximo sábado en el campo de Ponte dos Brozos. A partir de las 17.30 horas los de Manuti se enfrentarán a un rival directo, el Atlético Arteixo, con la obligación de sacar al menos algún punto.

El Jueves Santo y el domingo, los rojillos jugarán en el Novo Municipal. Su primer rival será el Lugo B, al que se enfrentarán a partir de las 12.00 horas. De nuevo se trata de un rival directo. El tercer y último escollo aparece como el más complicado. El Arosa, un equipo metido en la pelea por el título de campeón y el ascenso directo, visita A Estrada en un choque marcado para las 19.00 horas.

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