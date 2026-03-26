El Estradense anuncia sus partidos para una Semana Santa clave

El Estradense tiene por delante tres jornadas en Semana Santa que serán claves en su intento por alcanzar por segunda temporada consecutiva los puestos de play-off de ascenso. Este reto arrancará el próximo sábado en el campo de Ponte dos Brozos. A partir de las 17.30 horas los de Manuti se enfrentarán a un rival directo, el Atlético Arteixo, con la obligación de sacar al menos algún punto.

El Jueves Santo y el domingo, los rojillos jugarán en el Novo Municipal. Su primer rival será el Lugo B, al que se enfrentarán a partir de las 12.00 horas. De nuevo se trata de un rival directo. El tercer y último escollo aparece como el más complicado. El Arosa, un equipo metido en la pelea por el título de campeón y el ascenso directo, visita A Estrada en un choque marcado para las 19.00 horas.