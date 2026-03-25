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Doble liderato y lluvia de podios para el Extol MTB Team

Raquel Román y Uxía Soto conquistan los primeros puestos nacional y gallego

Equipo del Extol MTB Team en la meta de la Copa de España. | FDV

Equipo del Extol MTB Team en la meta de la Copa de España. | FDV

Ángel Graña

Redacción

Fin de semana de podios y nuevos lideratos para el Extol MTB Team en distintas citas de alto nivel. En la Copa de España XCM-Titán de los Ríos, Raquel Román asaltó el liderato tras vencer en Élite femenina siendo tercera en categoría Absoluta. Uxío Canosa sumó otra victoria en la competición de Master 40, mientras que Susana Alonso se colgó el bronce en Élite Femenina. El Top 20 nacional se completó con Adrián Caamaño (octavo en Sub-23), Nacho Casal (11), Diego Marnotes (13) y Javi Busto (19).

En el ámbito autonómico, la actividad se centró en el II XCO Armenteira e Punto, valedero para la Copa Galicia XCM. Allí, la biker Uxía Soto volvió a demostrar su gran estado de forma actual al conseguir la victoria en su categoría, un triunfo que le sirve para situarse como la nueva líder Sub-23 del certamen autonómico.

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