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Pablo Brea llega al Estradense: "Vengo a aportar mi granito de arena" para el play off de ascenso

El meta compostelano formado en el Depor cubrirá el hueco dejado por Ale, lesionado para el resto de la temporada

Presentación de Pablo Brea en el Novo Municipal de A Estrada junto a Toño Camba.

Presentación de Pablo Brea en el Novo Municipal de A Estrada junto a Toño Camba. / Bernabé/Javier Lalín

Lois Docampo

A Estrada

El Estradense ha tardado poco en mover ficha después de la grave lesión sufrida por el guardameta Ale, quien ya no volverá a jugar esta temporada. El club rojillo anunció hoy martes la incoproración de Pablo Brea para cubrir su hueco y pelear con Isra por un puesto bajo palos en las ocho jornadas que quedan por disputar. A sus 24 años, el portero cuenta con una importante trayectoria en el fútbol gallego. Formado en las categorías inferiores del Deportivo, militó después el equipos como el Arenteiro y, el año pasado, en el San Sebastián de los Reyes. Este año sin embargo decidió tomarse un descanso para centrarse en sus estudios. Precisamente, el hecho de estar en el paro y de ser un futbolista profesional es lo que ha permitido al Estradense hacerle ficha a pesar de estar fuera de plazo de mercado. El presidente de la entidad, Toño Camba, recordó que Pablo Brea fue uno de sus objetivos el pasado verano, aunque finalmente el acuerdo no llegó a cerrarse. Ahora, el camino de club y jugador han vuelto a cruzarse, y con final feliz. El meta por su parte manifestó que viene a aportar "su granito de arena" en la pelea por entrar en el play off de ascenso.

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