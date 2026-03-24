Cacheda, «sin palabras» tras la debacle del Disiclín

El Disiclín Balonmán Lalín sufrió este sábado un duro e inesperado revés en su visita a la pista del Balonmán Culleredo, donde ofreció una de sus peores imágenes de la temporada, tal y como ayer reconocía su entrenador Pablo Cacheda. A pesar de venir de competir de tú a tú contra un trasatlántico como Atlético Novás, el conjunto del Arena se desconectó por completo ante un rival que, ya salvado y sin objetivos ambiciosos, acabó llevándose el gato al agua ante la pasividad visitante. El técnico lalinista no oculta su frustración tras el encuentro, mostrándose tajante al calificar la actuación de su plantilla: «No tengo palabras para describir lo sucedido; parecíamos un equipo infantil», sentencia.

El partido comenzó con un espejismo de buen juego que llevó al Lalín a dominar con un esperanzador 2-5 inicial. Sin embargo, lo que parecía una tarde plácida se torció tras la expulsión del mejor jugador local. En lugar de aprovechar la superioridad, el equipo entró en una espiral de relajación incomprensible. «Intenté convencerlos toda la semana de que nosotros nos jugábamos mucho y ellos nada, pero sólo se vio en los ocho primeros minutos. El resto fueron errores infantiles y falta de intensidad e incluso de actitud», lamenta un Cacheda que reconoce sentirse decepcionado por la falta de concentración de los suyos en un partido que debieron ganar.

Vida extra

Noticias relacionadas

A pesar del «palo» anímico y la mala imagen proyectada en tierras coruñesas el pasado fin de semana, el panorama clasificatorio otorga una vida extra al equipo rojinegro. Los resultados de terceros, especialmente la derrota de Cañiza, mantienen las distancias intactas en la lucha por la salvación que se está haciendo de rogar demasiado tiempo. «Lo bueno es que no cambia nada con respecto al descenso. Ganando un partido podemos estar salvados y haré todo lo posible para que sea este fin de semana contra Xiria», afirma el preparador de los del Arena. Para esa cita vital, el Disiclín recuperará piezas fundamentales como Pedro, que se perdió el partido del sábado por motivos personales, y Adrián Losón, mejorado de sus molestias, con la esperanza de hacer desaparecer el borrón de Culleredo y sellar definitivamente la permanencia como locales.