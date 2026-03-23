El Lalín impone su ley y tumba la resistencia del UD Paiosaco

El Club Deportivo Lalín recuperó ayer su mejor versión en el Cortizo con una victoria tan trabajada como merecida ante el Paiosaco (2-1). Tras el tropiezo de la jornada anterior, el conjunto dirigido por Dani Méndez y Cuqui saltó al césped con una actitud positiva y dominadora, sometiendo a su rival de principio a fin. Especialmente brillante fue la primera media hora, donde los rojinegros monopolizaron la posesión y acecharon constantemente la portería de Hugo. Durante este asedio inicial, destacaron un potente disparo de Fuentes desde la frontal y una clara ocasión de Eloy que se marchó rozando el palo, mientras que el Paiosaco se limitaba a encerrarse atrás sin inquietar a la zaga local antes del descanso.

La insistencia lalinista tuvo premio nada más arrancar la segunda mitad. Una internada de Manu Vilariño por banda culminó en un centro raso y tenso que la defensa visitante, en su intento de despeje, acabó introduciendo en su propia meta. Con el 1-0, el Lalín mantuvo el control y siguió generando peligro, pero un remate de Álvaro desde el borde del área rebotó en un defensor local, despistando por completo a Dani Sampayo subiendo el empate momentáneo al marcador del Cortizo.

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Lejos de venirse abajo, el Lalín siguió percutiendo hasta que la fortuna se puso de su lado. Un error del guardameta Hugo, a quien se le escapó el balón, permitió a Eloy marcar a puerta vacía para desatar la locura en el Cortizo. El 2-1 final hace justicia a lo visto sobre el verde, ya que un reparto de puntos habría sido excesivo castigo para un Lalín que propuso todo ante un rival ultradefensivo.