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Inversia Seguros: líder intratable tras golear en casa del Victoria

Redacción

A Estrada

El Inversia Seguros A Estrada FS refuerza su liderato tras golear 3-13 al Victoria. Con tantos de Japo (4), Kiko (2), Miguel (2), Pedro, Julián, Adri, Luis y uno en propia puerta, el equipo del Coto Ferreiro suma una victoria clave a domicilio que lo mantiene en la cima de la clasificación y más cerca de su objetivo.

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