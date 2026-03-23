Inversia Seguros: líder intratable tras golear en casa del Victoria

El Inversia Seguros A Estrada FS refuerza su liderato tras golear 3-13 al Victoria. Con tantos de Japo (4), Kiko (2), Miguel (2), Pedro, Julián, Adri, Luis y uno en propia puerta, el equipo del Coto Ferreiro suma una victoria clave a domicilio que lo mantiene en la cima de la clasificación y más cerca de su objetivo.