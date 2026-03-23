Costoya se adapta a Monza antes de su gran cita en la F4 italiana

Christian Costoya completó con éxito su reciente test en el mítico trazado de Monza, dejando sensaciones muy positivas de cara a la temporada. Durante las sesiones, el piloto de Silleda rodó a sólo tres décimas del favorito Bondarev, demostrando que su ritmo es competitivo frente a sus rivales directos. Esta toma de contacto ha servido de preparación crucial, ya que la próxima vez que Costoya pise el asfalto italiano será para disputar la tercera ronda de la F4, cita a la que llegará con mayor confianza y una base sólida de reglajes tras este productivo entrenamiento.