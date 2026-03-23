El Agolada vence en Cuntis y el Sporting se desinfla en su visita a Arcade

La jornada dejó resultados dispares para los equipos de la zona. En A Ran, el Agolada confirmó su gran estado de forma al sumar su tercera victoria de la temporada tras imponerse por 1-2 al Cuntis. Las emociones se reservaron para el segundo tiempo: Bieito adelantó a los dezanos en el minuto 54, pero los locales reaccionaron en el 71 igualando el choque por mediación de Román. Sin embargo, la alegría del Cuntis fue efímera, ya que en el 73, Cristian sentenciaba el encuentro para los del Hospitalillo.

Por otro lado, el Sporting Estrada no pudo traerse nada positivo de su visita a O Salgueirón, donde cayó derrotado por 3-1 ante el Arcade. El partido comenzó con buenas sensaciones para los estradenses gracias a un gol de Juanín en el minuto 51 que les ponía en ventaja. No obstante, el Arcade reaccionó con contundencia a partir de la hora de encuentro. Los goles de Fernando, Thyago y Brais le dieron la vuelta al marcador, dejando sin premio el esfuerzo inicial de un Sporting que se vio superado en el tramo final del encuentro.