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El Lalín mide su capacidad de reacción ante un Paiosaco al alza en la liga
redacción
Lalín
El Club Deportivo Lalín afronta esta tarde (Cortizo, 17.00 horas) la primera de sus ocho finales ante un Paiosaco al alza. Tras caer por primera vez después de 21 jornadas, los lalinistas buscan evitar errores ante un rival muy sólido. Dani Méndez contará con todo el plantel disponible, a excepción de la baja de Xocas por lesión. Se espera que la afición juegue un papel clave en el que ya se considera el partido más importante de la temporada.
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