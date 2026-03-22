Fútbol/Tercera
El Estradense busca el tercer triunfo seguido para dormir en fase de ascenso
redacción
El Club Deportivo Estradense busca esta tarde (Novo Municipal, 18.00 horas) su tercera victoria consecutiva ante el Noia CF para meterse en puestos de play-off. Pese a llegar «justos físicamente» y con las bajas de Ale, Ander (sanción tras ver la quinta amarilla) y varios jugadores renqueantes, el técnico Manuti destaca la gran «inyección de moral» del equipo tras el triunfo del pasado jueves en su visita a Vilalba.
Manuti advierte de que el Noia es un rival «peligroso» por su necesidad de puntuar a estas alturas del campeonato para salvar la categoría, pero confía en la fortaleza del feudo rojillo para lo que resta de temporada: «Queremos transmitir buenas sensaciones y necesitamos estar todos unidos para que la gente se anime», señala el preparador, priorizando hacerse fuertes en casa para seguir escalando puestos en la clasificación liguera provisional.
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