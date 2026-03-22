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Fútbol/Tercera

El Estradense busca el tercer triunfo seguido para dormir en fase de ascenso

redacción

A Estrada

El Club Deportivo Estradense busca esta tarde (Novo Municipal, 18.00 horas) su tercera victoria consecutiva ante el Noia CF para meterse en puestos de play-off. Pese a llegar «justos físicamente» y con las bajas de Ale, Ander (sanción tras ver la quinta amarilla) y varios jugadores renqueantes, el técnico Manuti destaca la gran «inyección de moral» del equipo tras el triunfo del pasado jueves en su visita a Vilalba.

Manuti advierte de que el Noia es un rival «peligroso» por su necesidad de puntuar a estas alturas del campeonato para salvar la categoría, pero confía en la fortaleza del feudo rojillo para lo que resta de temporada: «Queremos transmitir buenas sensaciones y necesitamos estar todos unidos para que la gente se anime», señala el preparador, priorizando hacerse fuertes en casa para seguir escalando puestos en la clasificación liguera provisional.

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