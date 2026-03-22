El Coreti se proclama subcampeón gallego en el Cortizo de Lalín

Esfuerzo sin recompensa en el Manuel Anxo Cortizo. Los M14 del Coreti Rugby Lalín plantaron cara al CRAT Coruña en una vibrante final gallega disputada en casa y que se decidió en los últimos instantes de la contienda. Pese al gran despliegue ofensivo de los «abellóns», con ensayos de Iago, María, Asier y Ji, el título viajó a A Coruña tras un ajustado 26-37 a favor del XV herculino. El encuentro contó con la presencia en las gradas del regidor local, José Crespo, que fue el encargado de entregar el trofeo al conjunto de la capital dezana.