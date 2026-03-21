Un partido de dos puntos y una permanencia virtual

El Disiclín Balonmán Lalín afronta esta tarde una auténtica final por la supervivencia en la categoría. Los de Pablo Cacheda visitan al Culleredo (19.30 horas, Municipal de Tarrío) en un duelo directo donde los dos puntos en juego valen oro para respirar tranquilos en la tabla. El técnico lalinense reconoce que la preparación no ha sido la ideal, señalando que «la semana fue un poco rara por el festivo del jueves», a lo que se suma un parte médico que obligará a recomponer el bloque. «Andamos con un par de bajas a raíz del partido del pasado sábado que nos van a condicionar un poco con respecto a la convocatoria para mañana. Tate probó, pero sigue con molestias y va a continuar de baja. Adrián Ferradás es duda y Adrián Losón será también baja por estar fastidiado de la espalda», explica el preparador.

Estas ausencias obligan a mirar hacia la base para apuntalar posiciones críticas como el pivote y la primera línea. En este sentido, Cacheda confirma que «entrenó Martín Vázquez, el juvenil, que lo normal es que sea él el que vaya convocado» y admite la incertidumbre en el lateral derecho en la primera línea rojinegra, «a ver con quién completamos por la duda de Ferradás». A pesar de estos contratiempos, el Disiclín confía en aprovechar el bache de resultados de su oponente, que ahora mismo marca la frontera de la tabla. «Es un partido contra un rival directo, que está ahora mismo a dos puntos por encima nuestra. En casa perdimos por 5 tantos, pero ellos en la segunda vuelta no andan tan finos como en la primera. Entonces, a ver si somos capaces de aprovechar esa dinámica más floja del Culleredo», analiza el entrenador, que considera el duelo de esta tarde crucial para el devenir del equipo esta temporada.

Buena imagen

La clave para el Disiclín será transformar las buenas sensaciones de las últimas jornadas en un triunfo tangible que allane el camino de la salvación. «Es cierto que nosotros acumulamos dos derrotas consecutivas pero con una muy buena imagen en ambas. A ver si eso nos sirve para ganar en confianza y para hacer un partido tan serio como el de la semana pasada», afirma un Cacheda que confía plenamente en el rigor de los suyos, hoy, en Culleredo. El mensaje es claro: «Si somos capaces de mostrar ese nivel, sobre todo defensivo, creo que tenemos opciones de sacar dos puntos y de virtualmente sellar la permanencia».

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